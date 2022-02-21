В Петербурге представят выставку, посвященную кухням коренных народов Севера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) совместно с Музеем Арктики и Антарктики представят выставку, посвященную кухням коренных народов севера России. Об этом сообщил в понедельник заместитель директора по научной работе Кунсткамеры Владимир Давыдов на пресс-конференции в информационном центре ТАСС в Петербурге.

"24 февраля у нас в Музее Арктики и Антарктики откроется выставка "6633: Вкус Заполярья". Это результат 2,5 лет исследований молодых ученых в различных регионах Арктики. Это не просто впечатления, это научный проект, который показывает функционирование пищи в современных условиях, каким образом переплетаются традиции, новые веяния в таком будничном понятии как пища. Своими исследованиями ученые покажут, что минималистичная, многогранная кухня народов российской Арктики является неисчерпаемым источником гастрономических открытий", - рассказал Давыдов.

Новый проект посвящен современной культуре коренных народов севера России и направлен на ее популяризацию в рамках объявленного Генассамблеей ООН Международного десятилетия языков коренных народов. На выставочной площадке будут представлены не только экспонаты, собранные молодыми учеными, но и объекты из коллекции самого Музея Арктики и Антарктики.

Также в июне этого года Кунсткамера представит экспозицию, которая покажет ранние коллекции музея в том виде, в каком они существовали начале XVIII века. Осенью же в музее рассчитывают открыть для посетителей Имперский зал с выставкой "Многонародная Россия". Также в этом году там пройдет серия научных мероприятий, посвященных языкам и культурам малых народов РФ. Осенью состоятся "Сибирские чтения" и научная конференция памяти исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева.

Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН также запланировал большую серию мероприятий. По словам директора института Дмитрия Функа, учреждение проведет работу по созданию словарей коренных народов, основанных на больших массивах живых текстов. Последним на текущий момент был представлен словарь шорского языка из Западной Сибири.

Институт языкознания РАН представит программу по возрождению и поддержанию языков коренных народов, многие из которых находятся сегодня на грани вымирания. Как сказала заведующая Лабораторией исследования и сохранения малых языков Ольга Казакевич, важно не просто напомнить гражданам об угрозе исчезновения языков, но реализовать конкретные проекты с их носителями. Совместно с представителями языковых сообществ Институт продолжит расширять свой интернет-ресурс, на котором уже отражены 162 языка народов России.