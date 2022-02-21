МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила автоматический определитель номеров на основе интеллектуальных алгоритмов и Big Data для защиты пользователей от спамеров и мошенников, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

"Мобильное приложение ВКонтакте сможет предупреждать о нежелательных телефонных звонках. Так социальная сеть заботится о пользователях и ограждает их от спама, попыток мошенничества и других сомнительных вызовов", - говорится в сообщении.

Сервис не требует доступа к интернету, работает в фоновом режиме и доступен бесплатно на iOS и Android. Программа мгновенно сверяет вызовы с собственной базой организаций, которая формируется на основе анализа большого количества данных о подозрительной телефонной активности и отзывах пользователей.

Информацию проверяет алгоритм машинного обучения - если он находит совпадение, то приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу ее работы - например, доставка товаров.

Также пользователи могут сообщать в сервисе о номерах, которых еще нет в базе, но алгоритм зафиксировал подозрительную активность - например, необычную продолжительность или частоту звонков.

"Пользователям VK Звонков в любой момент абсолютно бесплатно доступны все премиум-функции видеоконференций. Однако и классические звонки по-прежнему остаются востребованными. Поэтому сейчас мы помогаем избегать нежелательных входящих вызовов, а в будущем сможем соединять пользователей ВКонтакте с абонентами сотовой связи, переадресовывать вызовы и реализовывать другие функции SIP-телефонии - в интеграции с мобильными операторами. Это шаг к бесшовному переключению между классической телефонией и интернет-звонками, а также к максимально удобному сервису в любой жизненной ситуации", - отметила CEO ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков Марина Краснова.

Аналогичные определители номера уже есть у "Яндекса", Gett Contact, "Тинькофф", "Лаборатории Касперского" и других компаний.