В ФАДН заявили, что незнание русского языка приводит мигрантов в РФ к жизни в анклавах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Незнание русского языка приводит мигрантов, прибывающих в Россию, к существованию в замкнутых микрогруппах. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Станислав Бедкин.

"Может адаптация [мигрантов] происходить без участия государства? Конечно, может, но тогда гарантировано мигрант выйдет за рамки правового поля. Он окажется втянутым в криминальные сферы и будет жить в замкнутой микрогруппе, вот вам и образование анклава. Незнание [русского] языка автоматически приводит вот к таким последствиям, поэтому вопросы социально-культурной адаптации нами рассматриваются как важнейшие", - сказал он.

По словам Бедкина, Россия входит в топ-5 стран по численности принимаемых мигрантов. "Большинство приезжающих к нам иностранных граждан <...> приезжают из стран Центральноазиатского региона", - добавил замруководителя ФАДН.

"На территории Российской Федерации мы, в общем-то, как координирующий орган, направили буквально четыре сборника методических рекомендаций о том, как эти процессы (адаптации - прим. ТАСС) должны проходить в регионах", - сказал Бедкин, отметив, что адаптация к российским условиям должна начинаться в родных странах мигрантов.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека подчеркнул важность того, чтобы люди, приезжающие в Россию на заработки, готовились к этой поездке у себя на родине, изучали язык, российское законодательство, знали бы свои права и обычаи жителей РФ. Так, власти Узбекистана создали специальные моноцентры, в которых собрали службы, занятые подготовкой узбекистанцев, планирующих выехать на заработки в Россию. В них кандидаты обучаются профессии, языку, знакомятся с российским законодательством. Самый крупный в республике моноцентр, представляющий из себя комплекс из нескольких соединенных между собой шестиэтажных зданий, находится в пригороде Ташкента.