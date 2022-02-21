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Как вернуть голос, если он пропал из-за "омикрона"?
Как вернуть голос, если он пропал из-за "омикрона"?
Как вернуть голос, если он пропал из-за "омикрона"?
Как вернуть голос, если он пропал из-за "омикрона"?
Как вернуть голос, если он пропал из-за "омикрона"?
Пандемия COVID-19

Как вернуть голос, если он пропал из-за "омикрона"? Главное о коронавирусе за 21 февраля

© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 15 522 756 случаев заражения, из них новых — 152 337. За сутки умерли 735 человек, за весь период — 346 235. Госпитализированы 8 835 человек​​​​​, что на 14,8% ниже показателя предыдущего дня.  
  • В Петербурге и Ленобласти продлили работу общепита и ночных клубов. Также в Петербурге снимается запрет на проведение медицинских осмотров, плановой медпомощи и диспансеризации.
  • Стартовала выдача COVID-сертификатов на основании положительного теста на антитела. Кто и как может получить COVID-сертификат, читайте здесь
  • Пациентам, которые из-за "омикрона" столкнулись с полной или частичной утратой голоса, стоит увлажнять воздух дома для наиболее быстрого восстановления связок, сообщила врач первой категории, оториноларинголог Аза Махмудова.
  • В РФ зарегистрировали ПЦР-тест, который в одной пробирке выявляет ковид и штамм "омикрон".

Москва

  • Всего зафиксировано 2 669 186 случаев заражения, из них новых — 4 997. Госпитализированы 612 человек.
  • Поликлиники и пункты вакцинации от ковида изменят режим работы 23 февраля.
  • Часть городских больниц, а также восемь КТ-центров, которые ранее были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, переведут на плановую работу.

Мир

  • Всего зафиксировано более 424,7 млн случаев заражения, умерли 5 889 150 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
Теги
Пандемия COVID-19
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