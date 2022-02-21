Как вернуть голос, если он пропал из-за "омикрона"? Главное о коронавирусе за 21 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 15 522 756 случаев заражения, из них новых — 152 337. За сутки умерли 735 человек, за весь период — 346 235. Госпитализированы 8 835 человек, что на 14,8% ниже показателя предыдущего дня.
- В Петербурге и Ленобласти продлили работу общепита и ночных клубов. Также в Петербурге снимается запрет на проведение медицинских осмотров, плановой медпомощи и диспансеризации.
- Стартовала выдача COVID-сертификатов на основании положительного теста на антитела. Кто и как может получить COVID-сертификат, читайте здесь.
- Пациентам, которые из-за "омикрона" столкнулись с полной или частичной утратой голоса, стоит увлажнять воздух дома для наиболее быстрого восстановления связок, сообщила врач первой категории, оториноларинголог Аза Махмудова.
- В РФ зарегистрировали ПЦР-тест, который в одной пробирке выявляет ковид и штамм "омикрон".
Москва
- Всего зафиксировано 2 669 186 случаев заражения, из них новых — 4 997. Госпитализированы 612 человек.
- Поликлиники и пункты вакцинации от ковида изменят режим работы 23 февраля.
- Часть городских больниц, а также восемь КТ-центров, которые ранее были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, переведут на плановую работу.
Мир
- Всего зафиксировано более 424,7 млн случаев заражения, умерли 5 889 150 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).