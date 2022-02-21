К 2027 году на Камчатке паспортизируют 24 новых детских экскурсионных маршрута

ТАСС, 21 февраля. Власти Камчатского края к 2027 году паспортизируют 24 детских экскурсионных маршрута по уникальным природным территориям региона. Об этом сообщил министр туризма субъекта Владимир Русанов.

"Мы считаем, одним из перспективных направлений - развитие именно детского туризма в регионе. Так, в 2021 году было паспортизировано 11 детских экскурсионных маршрутов по нашим уникальным природным территориям, до 2027 года мы планируем еще паспортизировать 24 уникальных детских экскурсионных маршрута", - сказал Русанов в ходе круглого стола в Совфеде на тему "О реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года".

Он также отметил, что на базе специализированных образовательных учреждений 2 665 школьников приняли участие в туристических мероприятиях. "Это и различные соревнования в сфере туризма, и образовательные этапы, и конкурсные программы, и посещение туристских детских лагерей", - рассказал министр туризма Камчатки.

Русанов также отметил, что в прошлом году более 480 школьников приняли участие в программе социальных туров. "Данная программа решает сразу два очень важных направления: первое, как я сказал выше, популяризация у школьников именно таких специальностей в сфере туризма, и вообще туризма в целом по нашей стране. И второе - данной мерой поддержки мы расширяем "крылья" сезона, так как мы в основном туристические продукты по социальным программам реализуем в наше межсезонье, тем самым снижая определенные перепады, связанные с сезонностью на данный момент в нашем регионе, и снижаем, соответственно, негативное влияние сезонности", - добавил министр.

В 2021 году количество российских и иностранных туристов в Камчатском крае, согласно информации на слайдах презентации Русанова, превысило показатель 2020 года на 48% и составило 245 380 тыс. человек.