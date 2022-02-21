В Москве открыли штаб по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Штаб по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) открыли в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В столице в ресурсном центре "Мосволонтер" работает штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Штаб расположен в офисе "Мосволонтера" по адресу: Ленинградский проспект, 5с1. Также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО. <…> Штаб работает каждый день с 10:00 до 19:00. Каждый желающий может стать добровольцем #МЫВМЕСТЕ и принять участие в сборе гуманитарной помощи. Телефон горячей линии акции: 8-800-200-34-11", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. "Особая поддержка необходима детям: для них можно оставить разные игрушки, книги и канцелярские товары", - говорится в сообщении. С подробным списком необходимого можно ознакомиться на сайте мэра и правительства столицы. Все предметы, предназначенные для передачи, должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, продукты питания - длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.