Демешин: необходимо приостановить действие закона об ответственном обращении с животными

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ предлагает решить проблему нападения бездомных собак на людей путем приостановления действия закона об ответственном обращении с животными. Об этом журналистам в рамках рабочего визита в Алтайский край заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Вопрос сложный, на площадках Госдумы он рассматривается. Но мы, от генеральной прокуратуры, стоим на позиции, что нужно приостанавливать действие закона об ответственном обращении с животными", - сказал Демешин.

По его словам, изменение законодательства в этой сфере и введение возможности эвтаназии агрессивных особей не реализует права людей в городских и сельских агломерациях: животное может быть на момент отлова не агрессивным, но через некоторое время напасть на человека.

"Мерами прокурорского реагирования в крае, исходя из тех норм закона, которые действуют сейчас, обеспечено увеличение финансирования этого направления до 24 млн рублей (в год - прим. ТАСС), но мы понимаем - денег все равно не будет хватать. Собак много. Тут стоит вопрос - кого нам финансировать в первую очередь - детей-сирот, социально уязвимые категории населения или бездомных собак? <…> Для нас первичны права людей", - резюмировал Демешин.

Ранее депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания направили в Совет законодателей предложения по изменениям в федеральное законодательство об отлове безнадзорных животных. Поправки касаются возможности усыпления особо агрессивных особей. В регионе растет число безнадзорных собак - их насчитывается около 14 тыс. При этом в крае работают всего пять приютов на 1 тыс. 200 мест.