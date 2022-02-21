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Демешин: необходимо приостановить действие закона об ответственном обращении с животными

По мнению замгенрокурора РФ, это поможет решить проблему нападения бездомных собак на людей
Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин Максим Киселев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин
© Максим Киселев/ТАСС

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ предлагает решить проблему нападения бездомных собак на людей путем приостановления действия закона об ответственном обращении с животными. Об этом журналистам в рамках рабочего визита в Алтайский край заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

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"Вопрос сложный, на площадках Госдумы он рассматривается. Но мы, от генеральной прокуратуры, стоим на позиции, что нужно приостанавливать действие закона об ответственном обращении с животными", - сказал Демешин.

По его словам, изменение законодательства в этой сфере и введение возможности эвтаназии агрессивных особей не реализует права людей в городских и сельских агломерациях: животное может быть на момент отлова не агрессивным, но через некоторое время напасть на человека.

"Мерами прокурорского реагирования в крае, исходя из тех норм закона, которые действуют сейчас, обеспечено увеличение финансирования этого направления до 24 млн рублей (в год - прим. ТАСС), но мы понимаем - денег все равно не будет хватать. Собак много. Тут стоит вопрос - кого нам финансировать в первую очередь - детей-сирот, социально уязвимые категории населения или бездомных собак? <…> Для нас первичны права людей", - резюмировал Демешин.

Ранее депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания направили в Совет законодателей предложения по изменениям в федеральное законодательство об отлове безнадзорных животных. Поправки касаются возможности усыпления особо агрессивных особей. В регионе растет число безнадзорных собак - их насчитывается около 14 тыс. При этом в крае работают всего пять приютов на 1 тыс. 200 мест.

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