Санаторий в Чувашии примет около 300 первых эвакуированных жителей Донбасса

ТАСС, 21 февраля. Около 300 первых эвакуированных жителей Донбасса будут размещены на базе санатория "Лесная сказка" в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации главы республики.

"Определены два пункта временного размещения - это детский санаторий "Лесная сказка" и санаторий "Надежда". Первые прибывшие будут размещены в "Лесной сказке". Основной корпус санатория может принять 100 человек, его подразделения - еще 200 человек", - отмечается в сообщении.

По словам министра здравоохранения республики Владимира Степанова, для всех прибывших будет организовано медицинское сопровождение.

По распоряжению кабинета министров Чувашии, создана рабочая группа по оказанию помощи эвакуированным с Донбасса гражданам. "Уже завтра к нам приедут первые несколько сотен человек. Наша задача - обеспечить их всеми условиями проживания и оказать максимальное внимание", - приводятся слова глава республики Олега Николаева в сообщении.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.