В КБР смягчили антиковидные ограничения

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии смягчили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, продлена работа заведений общепита, а также разрешено посещение кафе, салонов красоты и кинозалов с сертификатами о наличии антител к коронавирусу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Кабардино-Балкарии по решению оперативного штаба смягчают ряд ограничений, которые были введены ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу, разрешен доступ совершеннолетних граждан, у которых есть ковид-сертификат с данными о наличии антител (иммуноглобулинов G), на объекты общественного питания, культуры, в органы записи актов гражданского состояния, кинотеатры, спортивные залы, бассейны, гостиницы, салоны красоты, парикмахерские, сауны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие такого сертификата также освобождает лиц в возрасте 60 лет и старше от обязанности соблюдать режим самоизоляции.

По данным пресс-службы, заведениям общепита разрешено работать с 6:00 до 2:00 (ранее до 23:00). Эта мера не распрастроняется на объекты общественного питания, оказывающие услуги на территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций.

На 21 февраля в Кабардине-Балкарской Республике зафиксировано 46 667 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 588 человек скончалось, 41 537 пациентов выздоровели.