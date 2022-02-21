Умер ученый-селекционер Владимир Кобылянский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Ученый-селекционер Владимир Кобылянский, проработавший во Всероссийском институте генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР им. Н. И. Вавилова, Петербург) более 50 лет, умер в Петербурге в возрасте 93 лет. Биолог первым в мире выявил ген короткостебельной ржи, результаты его исследований опубликованы в 400 научных публикациях, рассказали ТАСС в пресс-службе института.

"Сегодня в возрасте 93 лет скончался доктор биологических наук, главный научный сотрудник отдела генетических ресурсов овса, ржи и ячменя института, почетный профессор Владимир Кобылянский. Он проработал в институте более 50 лет, во всем мире он был известен своим открытием гена короткостебельной ржи и исследованиями низкопентозановой ржи, которая теперь активно используется для корма животных. Результаты исследований Владимира Дмитриевича опубликованы в 400 научных публикациях, в том числе в шести монографиях", - сказали в пресс-службе.

Открытие гена короткостебельной ржи позволило ученым в 1970-х годах в СССР создать короткостебельные сорта пшеницы. Они более устойчивы ко внешним условиям, сейчас 90% процентов сортов доминантно короткостебельной ржи с устойчивыми признаками выращивается в России, в Белоруссии, на Украине, в Германии и других европейский странах.

Ученый умер после продолжительной болезни, но до последних дней работал, проверял исследования на полях лабораторий института, готовил к регистрации новые сорта сельхозкультур. Под его руководством было защищено 28 кандидатских диссертаций, он являлся научным консультантом пяти докторских диссертаций.

Кобылянский родился в Одесской области в 1928 году, позже с семьей переехал в Донбасс. В годы Великой Отечественной войны он был взят в плен и увезен в Дрезден. Оттуда его перевезли в Лейпциг, где до освобождения американцами будущий ученый отапливал лагерные бараки в больнице. Кобылянский после освобождения на поездах доехал до родного села Горловка, и в 1946 году пошел в школу.

Он окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт в 1952 году. В 1960-м поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства им. Н. И. Вавилова, где изучал коллекции пшеницы, ячменя и овса. Защитил докторскую диссертацию в 1975 году. Исследования, проводимые Кобылянским с начала 1960-х годов, позволили инициировать развитие новых приоритетных направлений в селекции озимой ржи. Сегодня существует около 30 сортов ржи, выведенных с авторским участием ученого. Он проработал в ВИР. им. Н.И Вавилова более 50 лет. Был хранителем коллекции ржи института.