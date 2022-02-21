Суд в Москве признал законным решение Минюста включить Bellingcat в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник признал законным решение Минюста включить компанию Bellingcat в реестр СМИ-иноагентов. Об этом ТАСС рассказала адвокат Мария Зырянова, представляющая интересы Bellingcat.

"Суд рассмотрел иск Bellingcat к Минюсту о признании незаконным включения этой компании в реестр СМИ-иноагентов и отказался его удовлетворить", - сказала она. По словам адвоката, данное решение суда будет обжаловано.

В октябре 2021 года Минюст признал Bellingcat иностранным агентом. В компании не согласились с данным решением и подали иск с требованием его отмены.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что издания The Insider (признан иностранным агентом), "Проект" (признан в РФ нежелательной организацией), "Важные истории" (признан иностранным агентом), а также структуры блогера Алексея Навального связаны с изданием Bellingcat, в котором работают бывшие сотрудники спецслужб, информация которого применяется для оказания давления на Россию.