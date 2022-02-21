Эвакуированные из Донбасса дети на выходных посетят зоопарк и театр в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Дети, эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик, которые временно пребывают в Ростове-на-Дону, на выходных смогут посетить зоопарк, мультимедийный парк "Россия - моя история", "Шолохов-Центр", а также ростовский молодежный театр. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Побывал в школе №4 в переулке Крепостном, где пообщался с детьми, которые вынуждены были оставить свои дома вместе со своими родителями и оказались на Донской земле. Сегодня 16 детей из ДНР и ЛНР сели за парты четвертой ростовской школы. Они обеспечены учебниками, канцелярскими наборами. В выходные смогут посетить зоопарк, мультимедийный парк "Россия - моя история", "Шолохов-Центр", а также ростовский молодежный театр", - написал Логвиненко.

Он уточнил, что Ростов-на-Дону одним из первых в стране принял эвакуированных жителей Донбасса. Так, по его словам, в городе разместили 900 человек.

"Нам удалось оперативно их распределить в детские сады и школы Ростова. Вопрос транспортной доступности к образовательным учреждениям нами тоже решен. Автобус будет отвозить и забирать ребят из школы и детсада. Отмечу, что родители проявили желание работать. Обязательно поможем им с трудоустройством", - отметил глава города.

18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплачивают по 10 тыс. рублей.