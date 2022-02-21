В Коми подготовят ПВР на 200 мест для вынужденных переселенцев из Донбасса

СЫКТЫВКАР, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Коми подготовят пункты временного размещения для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик на 200 человек, соответствующее постановление правительства региона подписала в понедельник зампред правительства Коми - министр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева.

"Органам исполнительной власти Республики Коми <…> в срок до 24 февраля 2022 года подготовить пункты временного размещения из расчета на 200 человек. Пункты временного размещения <...>: детский оздоровительно-образовательный центр "Гренада", санаторий "Лозым", - говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации региона.

20 февраля глава Коми Владимир Уйба объявил о сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. "Я обратился письменно ко всему бизнесу, ко всем хозяйствующим субъектам с просьбой оказать гуманитарную помощи. Сам лично включусь. Прошу всех, кому небезразличны переживания и боль наших сограждан, вынужденных покинуть свои дома, включиться в эту миссию" - сказал Уйба в видеообращении к жителям, которое разместили на официальном интернет-портале региона вместе с перечнем необходимого и местами сбора помощи во всех муниципалитетах.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках объявили всеобщую мобилизацию.