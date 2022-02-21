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Кризис на Украине

"Единая Россия" направила гуманитарную колонну для эвакуированных из ДНР и ЛНР

В партии сообщили, что к оказанию помощи активно подключаются представители бизнеса и общественных организаций

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" отправила в Ростовскую область новую колонну с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба единороссов в понедельник.

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"Машины выехали в Ростовскую область из Липецкой, Тульской, Орловской, Калужской, Астраханской областей, Республики Дагестан. Сбор гуманитарной помощи продолжается в других регионах", - говорится в сообщении.

В партии отметили, что к оказанию помощи активно подключаются представители бизнеса и общественных организаций. "В фурах с гуманитарным грузом все, в чем нуждаются эвакуированные жители Донецкой и Луганской республик: детское питание, продукты длительного хранения, бытовая техника, питьевая вода и постельное белье", - подчеркнули в "Единой России".

Ранее партия отправила для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР гуманитарный груз из Самарской, Саратовской, Московской областей и Чеченской Республики.

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