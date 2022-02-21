В Ленобласти разрешили мероприятия с ограничением численности от 50 до 700 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, по которому снимается ряд действующих ковидных ограничений по проведению массовых мероприятий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

До 20 февраля в области действовали строгие ограничения на массовые мероприятия в связи с осложнением эпидобстановки.

"Разрешены муниципальные и региональные массовые мероприятия с ограничением по численности: в красной зоне - до 350, в желтой - до 500, в зеленой - до 700 человек. Для всех остальных мероприятия - 50, 100 и 150 соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что новые правила вступают в силу с 21 февраля.

Физкультурные и спортивные мероприятия со зрителями разрешены только на улице и при условии заполнения половины трибун. В помещениях можно проводить официальные спортивные состязания, но без зрителей. На массовые и спортивные мероприятия для детей сохраняется запрет до 13 марта, но часть ограничений, касающихся детей, в Ленобласти отменена. Разрешена работа детских кружков и секций дополнительного образования. Несовершеннолетним вновь разрешено посещение бассейнов, фитнес-центров и спортивных учреждений. Возобновляются профилактические медосмотры детей.

Ранее власти Ленинградской области приняли решение с 21 февраля разрешить предприятиям общепита, культурно-досуговым и развлекательным заведениям работать до двух часов ночи - раньше требовалось закрывать их с 23:00 до 06:00. При этом в районах с неблагоприятной эпидемической обстановкой их заполняемость не должна превышать 50%, у посетителей должны быть QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании или отрицательные ПЦР-тесты. В регионе действует также система предъявления QR-кода для посещения музеев и театров.

Организациям и предпринимателям области рекомендовано перевести на дистанционный режим не менее 30% работников, в первую очередь - не переболевших и не вакцинированных, а также пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Для жителей старше 60 лет рекомендован режим самоизоляции. По территории региона запрещено перевозить в автобусах пассажиров без защитных масок.