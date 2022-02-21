Больница в Ростовской области готова оказать помощь всем нуждающимся эвакуируемым детям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Областная клиническая больница в Ростовской области не устанавливает лимит возможности приема эвакуируемых из больниц Донбасса детей с заболеваниями и готова принять всех, кому необходима специализированная помощь. Об этом журналистам заявила в понедельник заместитель главного врача областной клинической больницы Натальи Приходько.

"Областная детская больница - мощное многопрофильное учреждение, и поэтому мы готовы на сегодня принять всех детей, попавших в такую жизненную ситуацию, нуждающихся в специализированной помощи, которая может быть оказан у нас. Никому не откажем, все получат у нас медицинскую помощь", - сообщила Приходько.

Она отметила, что за минувшие двое суток в областную больницу доставили восемь детей, эвакуированных из Донбасса, в возрасте от трех до 15 лет.

"К нам госпитализированы дети с различными патологиями: это дети с тяжелым поражением ЦНС (центральной нервной системы, - прим. ТАСС), которые были первыми госпитализированы в отделения паллиативной помощи. Сегодня пять детей приехали из Луганской областной детской больницы к нам в учреждение: трое детей госпитализированы в отделение онкологии и гематологии и один ребенок - в нефрологическое. Состояние деток тяжелое стабильное, довольно неплохо перенесли переезд со своих территорий", - сказала Приходько.

Она добавила, что в больнице они продолжают лечение, начатое по месту жительства, госпитализированные дети получают всю необходимую медицинскую помощь, обеспечены медикаментами и необходимыми предметами ухода.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.