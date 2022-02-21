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Ростовское издание о поэзии оштрафовали на 35 тыс. рублей за публикацию нецензурного слова

Слово содержалось в опубликованном Prosodia.ru фрагменте письма И. С. Тургенева к А. И. Герцену

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Издание о поэзии Prosodia.ru, редакция которого находится в Ростове-на-Дону, оштрафовано в общей сложности на 35 тыс. рублей за публикацию нецензурного слова, сообщил в понедельник директор АНО "Инновационные гуманитарные проекты", которое выступает учредителем издания, и главный редактор журнала Prosodia Владимир Козлов.

Ранее сообщалось, что управление Роскомнадзора по Ростовской области обнаружило нецензурное слово в опубликованном Prosodia.ru отрывке из письма И. С. Тургенева к А. И. Герцену. Ведомством были составлены два протокола по ч. 3 ст. 13.21 КоАП РФ ("Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань").

"Заседание суда состоялось сегодня. За цитирование классика суд признал виновными и главреда, и организацию - и назначил штрафы 5 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно", - написал Козлов на своей странице в Facebook, добавив, что решение о подаче апелляции пока не принято.

Максимальный размер штрафа по ч. 3 ст. 13.21 КоАП РФ для физлица составляет 20 тыс. рублей, для юридического лица - 200 тыс. рублей.

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