Первая гуманитарная помощь от РКК поступит в Ростовскую область в ближайшее время

ТАСС, 21 февраля. Российский Красный Крест в понедельник вечером доставит в Ростовскую область первые 5 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"РКК отправил накануне первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Гумпомощь общим весом около 5 тонн - свыше 1 тыс. коробок с одеждой и предметами первой необходимости - прибудет в понедельник вечером в Ростов-на-Дону", - отмечается в сообщении.

По словам председателя РКК Павла Савчука, список необходимых вещей был составлен совместно с властями Ростовской области, объединенным волонтерским штабом и региональным представительством РКК. "Мы составили подробные списки потребностей вынужденных переселенцев и сформировали первый груз необходимых вещей. Во вторник утром мы начнем разгрузку и распределение гумпомощи среди нуждающихся", - сказал Савчук, слова которого привели в пресс-службе.

Савчук также сообщил, что сейчас специалистами РКК разрабатывается программа психосоциальной поддержки переселенцев.

Мониторинг потребностей переселенцев будет осуществляться на постоянной основе. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют представители клубов "МыВместе", ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Молодежки ОНФ", Российского Красного Креста, "Волонтеров-медиков" и других добровольческих объединений. Волонтерский штаб "МыВместе" работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече эвакуированных, организации условий для их проживания и психологической поддержки.

Власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля объявили об организованном выезде жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина прибывающим выплачивают по 10 тыс. рублей.