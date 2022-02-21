Эксперт: единый учебник языка КМНС Сахалина необходим для изучения национальной культуры

ТАСС, 21 февраля. Единое пособие для детей и взрослых по изучению языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС), проживающих на территории Сахалинской области, необходимо для понимания и прочтения национальной культуры региона. Такое мнение высказала кандидат исторических наук, куратор многотомной энциклопедической серии "Народы и культуры" Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Людмила Миссонова.

"Необходимо делать единое учебное пособие по изучению языка, которое могли бы использовать и дети, и взрослые, желающие познать свою культуру, как в школьном образовании, так и в различных клубах, кружках. Необходимо осознавать, что данный язык, например, ультинский, не станет уже разговорным, но его познание даже в ограниченной форме важно для понимания и прочтения своей культуры", - сказала она в ходе приуроченного к открытию Международного десятилетия языков коренных народов круглого стола в Общественной палате РФ.

Миссонова считает, что прививать интерес к изучению национальных языков можно с помощью фольклора. "Потребность в языке, мне кажется, в данный момент может быть только через фольклор. Это история народа, это герои, которые есть у каждого народа, это строение мира. Все это можно прочесть, и даже если человек будет минимально владеть языком, но будет потребность в изучении своего фольклора, мне кажется, что это будет как-то сдвигать эту ситуацию", - отметила она.

Также, по ее мнению, изучение национальных языков не должно быть только теоретическим, оно должно совмещаться с традиционной деятельностью КМНС. "Нужно сочетать вырезание орнаментов, приготовление национальной пищи и еще что-то, чтобы был какой-то интерес к тому, что человек делает", - пояснила она.

Сейчас на территории Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока живут представители 47 коренных малочисленных народов общей численностью более 300 тыс. человек. Они имеют особый статус и возможность пользоваться рядом преференций со стороны государства.