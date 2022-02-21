Почти 36% подавших заявки эвакуированных из Донбасса получили выплаты в РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Выплаты получили почти 36% обратившихся с заявлениями эвакуированных из Донбасса в Ростовскую область - это более 1,5 тыс. человек, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Ростовской области.

"Как доложила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева, по состоянию на вечер понедельника выплаты по 10 тыс. рублей перечислены более полутора тысячам беженцев, или почти 36% обратившихся с соответствующими заявлениями. Вместе с тем требуется усилить работу по сбору и обработке заявлений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил привлечь дополнительных специалистов для активизации работы по оформлению выплат для того, чтобы ускорить процесс сбора и обработки заявлений.

"Для этого нам предстоит уже завтра усилить министерство труда специалистами, которые будут вместе с сотрудниками ведомства заниматься оформлением документов. Усиление произойдет за счет работников соответствующей квалификации из других министерств. Аналогичное решение должно быть реализовано завтра и в администрациях муниципальных образований, где расположены ПВР (пункты временного размещения - прим. ТАСС)", - приводит пресс-служба его слова.