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Кризис на Украине

Бурятия готова принять 400 эвакуированных из ЛНР и ДНР

Глава региона Алексей Цыденов ранее предложил Ростовской области гуманитарную помощь и участие волонтерского корпуса республики в организации работы с эвакуированными жителями

ТАСС, 21 февраля. Республика Бурятия готова принять 400 человек, эвакуированных из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщила пресс-служба главы региона в понедельник.

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"Глава Бурятии [Алексей Цыденов] направил официальное письмо врио министра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну о готовности принять 400 граждан Донецкой и Луганской народных республик для размещения в имеющихся пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу Цыденов в личном разговоре с губернатором Ростовской области Василием Голубевым предложил гуманитарную помощь и участие волонтерского корпуса Бурятии для содействия региону в организации работы с эвакуированными жителями из ДНР и ЛНР. "В настоящее время представители бизнеса республики уже откликнулись на призыв оказать гуманитарную помощь", - поясняет пресс-служба.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплачивают по 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияКризис на УкраинеЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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