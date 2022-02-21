Из Тюмени в Ростовскую область отправили 7 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

ТАСС, 21 февраля. Из Тюмени для эвакуированных в Ростовскую область жителей Донецкой и Луганской народных республик отправили 7 тонн гуманитарной помощи. Груз собрали члены фракций "Единой России" в городской и областной думах, а также волонтеры, сообщил в понедельник секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов в Instagram .

"Сегодня отправили семитонную грузовую машину с гуманитарной помощью, собранной для жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Ростовскую область", - написал Артюхов. Он поблагодарил членов фракций и волонтеров во главе с руководителем волонтерского центра партии Ольгой Швецовой.

Ранее власти Тюменской области объявили об открытии четырех точек по сбору помощи эвакуированным жителям Донбасса. Первый пункт открылся 20 февраля.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.