Для мальчика из Башкирии создали сложный парный протез

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский разработчик протезов "Моторика" создал парные протезы сложного типа для девятилетнего мальчика из Башкирии, который после удара током потерял обе руки. С помощью них компания планирует начать разработку первых в мире роботизированных локтевых протезов, сообщил журналистам в понедельник основатель и генеральный директор компании "Моторика" Илья Чех.

"Ильназу мы делаем первый детский протез. <...> Для нас это еще и первый случай именно парного протезирования, когда мы делаем сразу два протеза плеча, то есть это один из самых сложных случаев, потому что сейчас, к сожалению, протезы плеча достаточно ограничены в технологиях. Мы используем как наши наработки, так и зарубежные, чтобы собрать эти протезы", - сказал Чех.

Мальчик потерял обе руки в 2021 году после удара током напряжением 10 тыс. вольт. Чтобы восстановить двигательную функцию, приняли решение о протезировании. Средства на эти цели семья получила от государства, сообщили в "Моторике".

Как уточнил Чех, протез Ильназа состоит из роботизированной кисти и механического пассивного локтевого модуля: с помощью биосигналов мальчик сможет управлять кистью, при этом локоть можно будет двигать только второй рукой. Этот проект, как рассказал гендиректор компании, поможет "Моторике" определить параметры и технические требования детских протезов, в которые будет внедряться интеллектуальная система управления. Чех добавил, что эти разработки позволят создать первый в мире детский протез с роботизированным локтем.

"С Ильназом мы тренируемся для начала понимать, что нужно человеку с протезами плеча, и потом, соответственно, эти требования лягут в основу нашей новой разработки", - сообщил основатель "Моторики".

"Моторика" является резидентом инновационного центра "Сколково". Компания занимается разработкой и производством тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых, а также создает экосистему для пользователей различных технических средств реабилитации. С 2016 года компания произвела более 3 тыс. протезов, в том числе для уникальных случаев протезирования детей, которым ранее отказывали из-за сложности травмы ввиду отсутствия подходящих решений.