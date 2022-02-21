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Кризис на Украине
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Источник: число прибывших в РФ жителей Донбасса приблизилось к 80 тыс.

В их числе почти 50 тыс. граждан Украины и около 30 тыс. граждан России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Почти 80 тыс. жителей Донбасса эвакуировались в Россию по данным на вечер понедельника, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

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"По данным на вечер понедельника, границу с РФ пересекли 79,2 тыс. жителей Донбасса. В их числе почти 50 тыс. граждан Украины и около 30 тыс. граждан России", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, в Ростовской области в 118 пунктах временного размещения находятся свыше 7 тыс. человек, включая около 3 тыс. детей.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совбеза России сообщал, что на утро понедельника из Донецкой и Луганской народных республик на территорию РФ въехали 68,5 тыс. человек.

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