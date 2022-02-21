Ведомство ООН по беженцам обсуждает с РФ вопросы помощи в связи с ситуацией в Донбассе

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) находится в тесном контакте со своими партнерами в России, в том числе с Российским Красным Крестом, обсуждая вопросы оказания гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Донбассе. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель женевской штаб-квартиры УВКБ Шабия Манту.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими давними партнерами в Российской Федерации, в том числе с Российским Красным Крестом, обсуждая гуманитарные потребности и требующуюся помощь", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли управление оказать помощь прибывающим на территорию России жителям Донбасса .

Манту расценила нынешнюю обстановку на востоке Украины как "тревожную". "Мы обеспокоены недавними сообщениями о возросшей напряженности и ее возможными последствиями для гражданского населения", - резюмировала официальный представитель УВКБ.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплачивают по 10 тыс. рублей.