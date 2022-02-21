Премьера нового шоу "Малахов" со звонками в прямом эфире состоится на "России-1"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьера нового шоу телеведущего Андрея Малахова состоится на телеканале "Россия-1" 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала в понедельник.

"Новое шоу "Малахов" с 28 февраля в 17:30 с понедельника по пятницу на телеканале "Россия-1", - сообщили в пресс-службе.

В рамках шоу телеведущий будет обсуждать с гостями их истории. На площадке развернут кол-центр, который будет работать в прямом эфире.

Ранее в 17:15 в сетке вещания стояла передача "Андрей Малахов. Прямой эфир". Комментариями, почему произошли изменения в сетке вещания, ТАСС пока не располагает.