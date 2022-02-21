В Крыму заявили, что опасаются возможной агрессии НАТО в отношении полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины системно обстреливают Донецкую и Луганскую народные республики с применением тяжелого артиллерийского вооружения в нарушение Минских соглашений, а НАТО может в любой момент предпринять агрессию против Крыма. Такое мнение в четверг выразила ТАСС сенатор от полуострова, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

В понедельник президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что крымчане и севастопольцы в 2014 году сорвали планы НАТО по развертыванию своей инфраструктуры в Крыму. Он отметил, что построенный американцами центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, включая применение ими высокоточного оружия уже против российского Черноморского флота и нашей инфраструктуры на всем черноморском побережье. В свое время США намеревались создать подобные объекты и в Крыму.

"Вооруженные силы Украины системно обстреливают Донецкую и Луганскую народные республики с применением тяжелого артиллерийского вооружения в нарушение Минских соглашений, ждать, что Украина, ставшая безвольными инструментом в чужой для нее политической игре, образумится, смысла больше нет. В Донбассе живут наши братья и сестры, граждане РФ, наши соотечественники оставить их в беде мы не имеем морального права. Россия никогда не бросала своих детей. Мы в Крыму понимаем и то, что НАТО может в любой момент предпринять агрессию против нас, крымчан, разыгрывая свою украинскую карту. Все это представляет реальную угрозу для Крыма, для нас крымчан, а значит, для России", - сказала Ковитиди.

Она отметила, что "долгий восьмилетний период застоя европейского сознания в части признания результатов крымского референдума был сопряжен с незаконным санкционным давлением на Россию, антироссийской истерией, провокациями НАТО в Азово-Черноморском бассейне, системным приближением НАТО к нашим границам".

"Мы, крымчане, сожалеем, что страны ЕС пошли на поводу у США и не захотели признавать право народа Республики Крым на самоопределение. Почему принцип, закрепленный в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских и политических правах не должен распространяться на нас, крымчан, объяснить никто нам до сей поры так и не смог. И все эти восемь лет, наша Родина Россия подвергалась неправедному политическому давлению и экономическим ограничениям. Не признавая Крым субъектом Российской Федерации, США и их союзники осознают, что де-факто не признают один из основных принципов международного права, закрепленный в Уставе ООН, и тем не менее продолжают преступать нормы международного права, веря в исключительность американского политдиктата. Но любому терпению когда-нибудь приходит конец. Россия настойчиво пыталась путем мирных переговоров разрешить все возникшие противоречия. Нас просто не хотели слышать", - отметила Ковитиди.

Сенатор добавила, что "наши дальние и ближние политические оппоненты восприняли политическую корректность России за слабость".