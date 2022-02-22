Движение "Талибан" освободило 90 заключенных в Афганистане

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) освободило 90 заключенных, включая тех, кто был осужден за уголовные преступления. Об этом сообщило в понедельник подконтрольное талибам местное агентство "Бахтар".

По его информации, осужденные, в том числе и политзаключенные, были освобождены в восточной провинции Нангархар в соответствии с фирманом (указом) верховного лидера радикалов Хайбатуллы Ахундзады.

Захватив власть в Афганистане в конце лета - начале осени прошлого года, движение "Талибан" освободило сотни заключенных из тюрем страны, в частности 350 человек были выпущены на свободу в южной провинции Гильменд. Помимо этого, радикалы освободили своих сторонников из рассчитанной на 5 тыс. человек тюрьмы в городе Баграм (провинция Парван) в 60 км от Кабула.

После объявления Вашингтоном весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.