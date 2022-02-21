Глава избиркома Севастополя заявила, что западные санкции никак не отразятся на ее работе

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, в отношении которой, как стало известно в понедельник, введены западные санкции, заявила ТАСС, что это никак не отразится на ее работе и работе избиркома в целом.

В понедельник стало известно, что ЕС введены санкции против пяти граждан РФ, это связано с проведением выборов в Госдуму в 2021 году. Среди попавших под санкции Фаустова и ее заместитель Александр Чмыхалов.

"Включение меня в санкционные списки никак не отразится на моей жизни и работе. Персональные санкции против меня и членов Севастопольской городской избирательной комиссии считаю признанием успешности нашей работы", - сказала собеседница.

Фаустова отметила, что избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы в сентябре 2021 года прошла открыто и легитимно.

"Наши граждане доверяют результатам, несмотря на беспрецедентно высокое давление из-за рубежа. Никакие акты дискриминации не смогут повлиять на работу Севгоризбиркома. Я намерена и впредь честно служить своей стране, народу России и развивать отечественную избирательную систему", - добавила она.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.