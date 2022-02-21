Во всех школах Саратова с 22 февраля возобновится учебный процесс

ТАСС, 21 февраля. Занятия возобновятся во вторник во всех школах Саратова, в которых ранее вводился карантин из-за вирусных инфекций, сообщается в понедельник в Telegram-канале администрации города.

"С 22 февраля возобновляется учебный процесс в школах Аврора и с.Рыбушка. Таким образом, с завтрашнего дня полностью закрытых на карантин школ на территории городского округа не будет", - говорится в сообщении.

В начале февраля более 100 школ Саратова, это 75% от общего числа учебных учреждений, частично или полностью находились на карантине в связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 21 февраля, в Саратовской области выявили более 185,8 тыс. случаев заражения ковидом, более 5,5 тыс. человек умерли. За минувшие сутки выявлено 1 937 случаев заражения.