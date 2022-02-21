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Путин наградил орденами глав Татарстана и Оренбургской области

Рустама Минниханова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Дениса Паслера - орденом Почета за многолетнюю добросовестную работ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Минниханов получает орден "за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю добросовестную работу".

Награды удостоен и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Президент наградил его орденом Почета за многолетнюю добросовестную работу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТатарстанОренбургская область
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