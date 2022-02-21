Путин наградил орденами глав Татарстана и Оренбургской области

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Минниханов получает орден "за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю добросовестную работу".

Награды удостоен и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Президент наградил его орденом Почета за многолетнюю добросовестную работу.