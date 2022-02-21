МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский государственный деятель Сергей Степашин удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Госнаграда присуждена с формулировкой "за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу", указано в документе.

Так, Степашин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" (II степени он был удостоен в 2007 году, III степени - в 2002 году, IV степени - в 2012 году).

Степашину 2 марта исполнится 70 лет. Он занимал посты директора Федеральной службы контрразведки (1994-1995), главы Федеральной службы безопасности (1995), министра юстиции (1997-1998), министра внутренних дел РФ (1998-1999), первого вице-премьера и затем председателя правительства России (1999), председателя Счетной палаты РФ (2000-2013). С 2014 года и по настоящее время Степашин возглавляет наблюдательный совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.