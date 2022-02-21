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В одной из деревень Кировской области ввели карантин из-за бешенства у лисицы

На период действия ограничений запретили проведение ярмарок

КИРОВ, 21 февраля. /ТАСС/. В деревне Мари-Ошаево в Пижанском муниципальном округе Кировской области из-за случая заболевания бешенством лисицы ввели карантин, сообщается в понедельник на сайте правительства области.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области сроком на 60 календарных дней", - говорится в опубликованном на сайте указе за подписью и.о. губернатора Александра Чурина.

Уточняется, что бешенство выявили у лисицы на территории деревни Мари-Ошаево. На период карантина запретили проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз животных.

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