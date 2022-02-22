Почти 7 тыс. пар подали заявления в ЗАГС через "Госуслуги" на 22 февраля 2022 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Почти 7 тыс. пар подали заявление о регистрации брака на 22 февраля 2022 года через портал госуслуг, это рекордное число заявлений за историю портала, свидетельствуют результаты опроса, проведенного АНО "Национальные приоритеты".

"В этом году в топе предпочтений две даты: 2 февраля 2022 (заявление подали почти 2,5 тыс. пар) и, конечно, 22 февраля 2022 года. Это самая популярная дата за всю историю сервиса, а почти 7 тыс. пар, которые вступят в этот день в брак, подали заявление в ЗАГС через "Госуслуги", - говорится в сообщении.

За шесть лет работы сервиса заявления подали более 3,5 млн пар, а только в 2021 году - 400 тыс. Больше всего заявлений, как и в офлайн-формате, традиционно приходится на летние месяцы, но также пользуются популярностью и красивые зимние даты, добавили в пресс-службе. Например, в прошлом году самыми востребованными были 3 февраля 2021 года (было подано 2,2 тыс. заявлений) и 10 февраля 2021 года (2,1 тыс. заявлений).

Раньше, чтобы зарегистрировать брак, необходимо было посетить отделения ЗАГСа, а теперь заявление можно подать через портал госуслуг. Обращение можно направить с аккаунта одного из будущих супругов, но второму также нужно иметь подтвержденную запись, добавили в АНО "Национальные приоритеты".