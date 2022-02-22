В Австрию с 22 февраля можно въехать с отрицательным результатом теста на коронавирус

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Въезд в Австрию с 22 февраля разрешен не только с сертификатами о вакцинации или перенесенном ковиде, но и с отрицательным результатом теста на коронавирус. Это правило распространяется на приезжих из всех стран, в том числе из России. Соответствующее постановление австрийского Минздрава вступает в силу во вторник.

Въезд в Австрию с конца декабря 2021 года был разрешен только для переболевших и привитых зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами по правилу "2П+": привитые ими дважды или переболевшие должны были иметь при себе дополнительно ПЦР-тест или быть привиты бустерной дозой. Теперь въезд стал возможен из всех стран по австрийскому правилу "3П" (привит, переболел, протестирован), то есть въехать сможет любой человек, который был привит вакциной, одобренной EMA или ВОЗ, выздоровел после заболевания COVID-19 или получил отрицательный результат теста.

Сроки действия сертификата о прививке или перенесенном заболевании определяются отдельно. Срок с момента сдачи ПЦР-теста не должен превышать 72 часа, теста на антиген - 24 часа. Соответствующие правила не распространяются на детей до 12 лет. Исключением из новых правил стал въезд из регионов распространения мутаций коронавируса, но в настоящее время в такой австрийский список не внесены никакие страны. Соответствующий список может быть изменен со временем.

Если при въезде у человека нет при себе ни результата теста, ни сертификата о вакцинации, ни сертификата переболевшего, то ему надо зарегистрироваться и отправиться на карантин на 10 дней за свой счет. Покинуть карантин можно будет после этого при отрицательном результате теста.

С 19 февраля в Австрии начали поэтапную отмену основных ограничений из-за ковида. Посещать рестораны, заселяться в отели теперь можно не только переболевшим и привитым, но и при отрицательном результате теста на ковид. С 5 марта планируется отменить ограничения на посещение всех заведений без предъявления соответствующих сертификатов. Масочный режим останется обязательным в супермаркетах, аптеках, банках, отделениях почты. Мэрия Вены пока не отменяет действующие ограничения. Доступ в венские кафе и другие заведения открыт только для привитых соответствующими вакцинами и переболевших.