В Словении не стали отменять обязательное ношение масок в общественных местах

ЛЮБЛЯНА, 22 февраля. /ТАСС/. Словенские власти не стали отменять требование об обязательном ношении масок в общественных местах и школах. Об этом в понедельник сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на государственного секретаря министерства здравоохранения республики Франца Виндишара.

Отмечается, что ношение масок остается обязательным при посещении всех общественных мест, расположенных в закрытых помещениях, а также там, где невозможно гарантировать соблюдение социальной дистанции между людьми. По-прежнему будет действовать ограничение на максимально разрешенное количество посетителей культурных мероприятий, за исключением ночных клубов.

19 февраля словенские власти приняли решение о снятии всех эпидемиологических ограничений в промышленности, торговле, туризме, гостиничном бизнесе c 21 февраля. Будут открыты ночные клубы, в сфере услуг больше не будет действовать ограничение на максимально разрешенное количество посетителей.

15 февраля Словенское агентство печати сообщило, что словенские врачи предлагают постепенно ослаблять действующие в стране ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. Специалисты предлагали сделать свободным посещение банков, почтовых отделений, административных органов и магазинов. Для реализации данной идеи, по данным агентства, предложение врачей должно получить поддержку правительства страны.

13 февраля текущего года сотрудник факультета здравоохранения университета Любляны Янез Жеиберт сообщил, что согласно моделированию процесса распространения коронавируса в Словении, пик заболеваемости страна преодолела в конце января 2022 года, сейчас наблюдается сокращение числа новых случаев. Ожидается, что в начале марта ежедневно будут регистрироваться в среднем от 2 до 2,5 тыс. заболевших.