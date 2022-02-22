Народный фронт в ближайшее время откроет представительства в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ближайшее время откроет свои представительства в Донецкой и Луганской народных республиках.

Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Народный фронт в ближайшее время откроет в Донецкой и Луганской народных республиках свои представительства. Наша задача - и дальше помогать людям, ведь мы - один народ, и своих не бросаем", - сказал он.

Кузнецов отметил, что президентом России Владимиром Путиным "принято историческое решение". "Команда народного фронта сейчас работает в Ростове, нужно обеспечить беженцев из ЛДНР всем необходимым. Теперь у них появится шанс вернуться в свои дома и чувствовать себя в безопасности", - резюмировал он.