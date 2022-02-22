Власти Сингапура упростили порядок въезда в страну

СИНГАПУР, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура со вторника значительно упростили правила въезда из-за рубежа, сократив карантин до семи суток, а также частично отменив ПЦР-тесты для ряда категорий путешественников. Новые правила опубликованы межведомственной группой по борьбе с распространением COVID-19.

"Уровень заболеваемости в Сингапуре в настоящее время сопоставим с большинством других направлений, поэтому завозные случаи вряд ли могут оказать влияние на ситуацию в стране", - указал министр здравоохранения Он Е Кун. По его словам, власти "смогут сосредоточиться на упрощении режима прибытия путешественников, которые вряд ли станут обременительными для системы здравоохранения республики". "Вакцинация обеспечивает надежную защиту от тяжелого течения болезни, мы работаем над тем, чтобы полностью отменить карантин для всех путешественников", - подчеркнул чиновник.

"Начиная с 22 февраля страны и территории в зависимости от эпидемиологической ситуации будут распределены на три категории: направления с очень низким риском распространения коронавируса, государства, попадающие в категорию для бескарантинных путешествий, и все остальные страны", - указывается в документе. К первой категории относятся лишь материковый Китай, Макао и Тайвань. Прибывающим из этих регионов нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за двое суток до пересечения границы, в течение суток после прибытия сдать экспресс-тест в специальных медпунктах.

Коридор бескарантинных путешествий

Сингапур в сентябре прошлого года запустил механизм бескарантинных поездок (VTL, vaccinated travel line) для полностью привитых лиц почти с 20 странами, включая Австралию, Великобританию, Испанию, Италию, Малайзию, Таиланд, Турцию и США.

Как сообщил глава Минздрава, с 25 февраля упрощенный режим начинает действовать в отношении прибывающих из Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, с 4 марта - для въезжающих из Израиля и Филиппин. Кроме того, по его словам, с 25 февраля между Сингапуром и индонезийскими островами Батам и Бинтан восстанавливается морское сообщение, жителям двух стран также не нужно будет находиться на карантине во время путешествий.

Путешественнику, чтобы воспользоваться подобным упрощенным механизмом, нужно быть полностью вакцинированным одним из препаратов, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, перед въездом в Сингапур нужно беспрерывно находиться последние семь суток в одной из стран, внесенных в список VTL. Еще одним требованием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста, в течение суток после прибытия нужно сдать экспресс-тест в специальных медпунктах.

Сокращение карантина и отмена разрешений

Путешественникам, прибывающим в Сингапур из большинства остальных стран, нужно будет находиться на карантине в течение семи суток. Но это можно сделать либо в гостинице, либо у себя дома. Ранее срок обязательной изоляции составлял от 10 до 14 суток, а для карантина выделялись специальные отели, которые оплачивались за свой счет.

Кроме того, правительство отменило специальные разрешения на въезд, которые должны были получать все работающие и проживающие в республике иностранцы. Данное правило действовало с марта 2020 года, когда границы Сингапура были практически полностью закрыты.