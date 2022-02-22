В финальный этап Национальной технологической олимпиады вышли более 1 400 школьников

ТАСС, 22 февраля. Участниками финального этапа Национальной технологической олимпиады (НТО) станут 1 427 учащихся с 8-го по 11-й класс из 71 региона России и зарубежных стран. Этот этап пройдет в распределенном формате, который позволит школьникам соревноваться, оставаясь дома, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Стартовал заключительный этап Национальной технологической олимпиады для учащихся 8-11 классов. Участие в финальном этапе седьмого сезона НТО подтвердили 1 427 школьников из 71 региона России и зарубежных стран. Победители и призеры в большинстве направлений смогут получить 100 баллов ЕГЭ и другие льготы при поступлении в ведущие инженерные вузы страны", - сообщили в пресс-службе.

В период регистрации заявки на участие в НТО подали более 90 тыс. старшеклассников со всей России и иностранных государств. Среди участников заключительного этапа больше всего школьников представляют Санкт-Петербург, Москву, Московскую и Новосибирскую области. Самая высокая конкуренция за диплом победителя или призера ожидается в направлениях "Автоматизация бизнес-процессов", "Информационная безопасность", "Искусственный интеллект" и "Ядерные технологии".

"Национальная технологическая олимпиада остается масштабным инструментом вовлечения технологически ориентированной молодежи в реальную инженерную работу. Уникальные задания, разработанные представителями лидирующих инженерных вузов, известных технологических компаний и прорывных проектов, помогают участникам получить уникальный опыт в области работы инженерной команды, развить востребованные компетенции и повысить осознанность выбора дальнейшей образовательной траектории", - сообщил ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов, слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, 100 баллов ЕГЭ и льготные условия для поступления - это понятный для большинства старшеклассников бонус, который привлекает их к участию в соревнованиях. "Затем талантливые школьники и студенты остаются сперва в проектах Кружкового движения, и в перспективе именно эти молодые люди станут лидерами, экспертами, ведущими специалистами существующих и будущих высокотехнологичных компаний, способных повысить престиж нашей страны на международной технологической арене", - добавил Земцов.

Практические задачи

В заключительном этапе НТО командам предлагают практические задачи, максимально приближенные к реальной жизни: создание алгоритмов искусственного интеллекта для распознавания текстов, разработка прогностических моделей на основе машинного обучения, автоматизация бизнес-процессов для предприятия, поиск зон ЧС и других объектов с помощью автономных беспилотников, защита информационных систем от хакерских атак, управление группами спутников на орбите, разработка VR и AR-приложений, проектирование устройств, способных распознавать вещества, управление самыми разными роботами.

Для командной работы над инженерной задачей будут использованы методики и технологии, которые уже два года успешно применяются на финалах олимпиады. Речь идет о специализированных программах-симуляторах, платформах удаленного доступа, трансляциях с испытательных полигонов, на которых установлено оборудование. В некоторых направлениях будут привлечены "аватары", которые станут "руками" финалистов на площадках - команды дают им инструкции и следят за их действиями в реальном времени.

Заключительный этап НТО завершится во второй половине апреля.

Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ, проектный офис олимпиады развернут на базе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО "Платформа НТИ", АНО "Россия - страна возможностей" и Агентством стратегических инициатив. В 2021-2022 учебном году командные инженерные соревнования для школьников проходят в седьмой раз.

Организационный комитет НТО утвержден распоряжением правительства РФ, возглавили оргкомитет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В состав организационного комитета также вошли руководители федеральных органов власти, ведущих российских вузов, институтов развития, крупнейших технологических компаний и общественных организаций.