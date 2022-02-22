Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу

ТАСС, 22 февраля. Работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин) возобновлена в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 10:00 (02:00 мск) 22 февраля паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - говорится в сообщении.

Переправу закрывали в понедельник из-за резко ухудшившейся погоды. Циклон продолжает оказывать влияние на Сахалин. Так, днем во вторник на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется снег, ветер 25-30 м/с, метель. В областной столице облачно, ветер до 12 м/с.

Также спасатели предупреждают о лавинной опасности на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Смирныховского районов и в Южно-Сахалинске.

Из-за непогоды в регионе наблюдаются задержки авиарейсов, аэропорт закрывали из-за неблагоприятных условий, в настоящее время он работает, отмечаются перебои с электроснабжением, закрыты некоторые дороги.