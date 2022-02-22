В Приморье приняли новую форму соцподдержки для детей-инвалидов

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Депутаты Приморья на заседании во вторник поддержали законодательную инициативу о новой форме социальной поддержки детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания края.

"Документ предусматривает социальную выплату, удостоверяемую сертификатом, на приобретение путевки по типу "мать и дитя", предусматривающей отдых и оздоровление, проживание и питание ребенка-инвалида, а также проживание и питание сопровождающего его лица. В случае если стоимость отдыха и оздоровления ребенка-инвалида превысила размер социальной выплаты, разница между ними возмещается его родителями (законными представителями) за счет собственных средств", - говорится в сообщении.

Место для отдыха и оздоровления будут самостоятельно выбирать родители или законные представители ребенка. Планируется, что в крае будут выданы 100 сертификатов стоимостью 40,8 тыс. рублей каждый. Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис отметил, что такие сертификаты позволят родителям детей-инвалидов самостоятельно выбирать удобное время отдыха, а также наиболее предпочтительную для них оздоровительную организацию.

"Важно, что мера поддержки принята вовремя - до начала летнего периода", - отметил Чемерис, которого процитировала пресс-служба.