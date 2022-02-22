Опрос: средние траты россиян на подарок ко Дню защитника Отечества составят 2,7 тыс. руб.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества, составляет 2,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов из всех округов страны.

"В среднем на покупку подарков на День защитника Отечества россияне планируют потратить 2 700 рублей, примерно столько же, сколько и в прошлом году. Среднестатистический мужской бюджет на подарки больше, чем женский (3 300 против 2 400 рублей соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей собираются потратить на подарки в среднем 3 600 рублей, а опрошенные с доходом менее 50 тыс. рублей - 2 200 рублей", - свидетельствуют результаты опроса.

По данным Superjob, среди жителей мегаполисов бюджет на подарки к 23 февраля выше всего в Москве и Красноярске (3 700 и 3 600 руб. соответственно). В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре планируют уложиться в 3 500 руб. В Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону - в 3 000 руб. Самый скромный бюджет на подарки - в Омске: на 23 февраля среднестатистический житель города планирует потратить 2 400 руб.

В целом опрос среди женщин показал, что подарить подарок мужу на 23 февраля намерены 27% россиянок, сыновьям - 18%, отцу - 9%. Сюрпризы для родных и близких готовят 8% участниц опроса, для любимого человека - 7%, для братьев - 6%.

Мужчины чаще всего готовят подарки на 23 февраля отцам (8%) и сыновьям (5%). Порадуют родных и близких 4% представителей сильного пола, друзей - 3%, братьев и себя - по 2%.