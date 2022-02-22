Исследование: почти 40% россиян смотрели Олимпийские игры ради фигурного катания

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Почти 40% россиян следили за Олимпийскими играми 2022 года ради фигурного катания, об этом свидетельствуют данные исследования медиахолдинга Rambler&Co, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Интернет-пользователи рассказали и о том, трансляции каких видов спорта смотрели больше всего. Безоговорочное лидерство (39%) у фигурного катания, 21% зрителей предпочли биатлон, 18% - лыжные гонки, 17% - хоккей с шайбой, 2% следили за соревнованиями по сноуборду, по 1% набрали прыжки с трамплина, горные лыжи и керлинг", - говорится в сообщении.

Согласно опросу компании, за Олимпиадой следили 72% россиян. При этом две трети (66%) из них отметили, что чаще всего им попадались новости о победах российских спортсменов, 18% участников опроса искали информацию о результатах всех сборных, еще 14% интересовались допинговыми скандалами, а 2% - политическими интригами на играх. Также в Rambler&Co выяснили, что почти половина респондентов (48%) следили за ходом Олимпиады в онлайн-СМИ, 22% - по телевидению, 18% респондентов искали сведения в соцсетях, а для 12% основным источником информации стали Telegram-каналы и боты.

Уточняется, что ровно половина зрителей сами никогда не увлекались зимними видами спорта, у 36% был такой опыт в прошлом, 13% занимаются сейчас, а 1% участников опроса - это действующие тренеры или инструкторы. Также в компании сообщили, что 28% россиян вовсе не смотрели Олимпийские игры, а 70% из них считают, что в спорте стало слишком много политики, еще 18% специально не искали новости, потому что им все рассказали друзья или коллеги, 9% не любят спорт в принципе, а 3% не интересуют именно зимние соревнования.

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 14 по 18 февраля 2022 года, охват составил более 1 млн пользователей, среди которых 61% мужчин и 39% женщин в возрасте 25-55 лет.