Опрос: большинство россиян положительно относятся к 23 февраля, но не помнят историю даты

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (69%) положительно относятся к Дню защитника отечества, однако в основном помнят только современное наименование праздника. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"День защитника Отечества положительно оценивают 69% опрошенных жителей России. Негативно к празднику относятся лишь 3% опрошенных жителей России. Пережитком прошлого среди мужчин этот праздник считают 4% респондентов, а среди женщин 3%, 28% респондентов отметили нейтральное отношение к празднику - они просто рады очередному выходному дню", - свидетельствуют результаты исследования.

Отмечается, что в аналогичном исследовании прошлого года этот праздник позитивно оценили 52% респондентов.

Сервис также выяснил, помнят ли жители России смысл гендерных праздников и историю их возникновения. По данным "Работы.ру", большинство опрошенных (87%) помнят только современное название 23 февраля, а более раннее наименование праздника - День Советской Армии и Военно-Морского Флота - помнят 6% респондентов. 3% участников исследования уверены, что 23 февраля отмечается Международный день мужчин, 2% указали на День Красной армии, а 1% - на День воинской славы.

"Правильно о происхождении Международного женского дня ответили 45% опрошенных - в этот день Клара Цеткин призвала женщин бороться за свои права", - свидетельствуют результаты опроса. Второй по популярности ответ - что в этот день родилась одна из первых феминисток Роза Люксембург (16%). Еще 12% респондентов считают, что именно 8 марта женщины впервые получили право участвовать в выборах. Среди других вариантов также было создание в этот день первой женской политической организации, а некоторые считают, что 8 марта отмечают День матери.

В опросе приняли участие 7 тыс. респондентов из всех регионов России.