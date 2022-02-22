Конституционный суд Колумбии декриминализировал аборты до 24-й недели беременности

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд Колумбии в понедельник постановил, что аборты, проведенные до 24 недели беременности, не должны считаться преступлением. Решение инстанции было опубликовано в Twitter.

"Аборт будет наказываться только при его проведении на сроке более 24 недель", - говорится в сообщении. В то же время инстанция уточняет, что на более позднем сроке прерывание беременности может быть возможно при изнасиловании, угрозе жизни матери или нежизнеспособности плода.

Суд также призвал парламент и правительство "в кратчайшие сроки разработать и внедрить" всеобъемлющий комплекс мер для реализации постановления.

До настоящего момента аборты в Колумбии допускались только при при изнасиловании, угрозе жизни матери или нежизнеспособности плода. В остальных случаях женщине и врачу, прервавшему беременность, грозило от 16 до 54 месяцев тюрьмы.