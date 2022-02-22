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На Чукотке открыли ледовую переправу протяженностью более 5 км

Она соединяет Анадырь и Угольные Копи

ТАСС, 22 февраля. Власти Чукотки открыли ледовую переправу протяженностью более 5 км через Анадырский лиман, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Это уже вторая ледовая переправа через Анадырский лиман, она будет работать примерно до конца апреля. Пока по ней может проезжать транспорт весом не более 8 тонн, так как толщина льда составляет около 75-100 см в разных частях переправы", - уточнили в правительстве региона.

Окружная столица Чукотки отрезана от поселка Угольные Копи, где расположен главный аэропорт полуострова, водами Анадырского лимана.

Анадырский лиман - часть Анадырского залива Берингова моря. На его берегу расположен поселок Угольные Копи, в котором проживают около 4 тыс. человек.

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