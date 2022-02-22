Общественная палата РФ с начала года выявила более 21 тыс. фейков о ситуации в Донбассе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Киберволонтеры Общественной палаты (ОП) РФ с начала года выявили около 21,5 тыс. материалов с ложной информацией о ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич.

"По состоянию на 22 февраля киберволонтеры Общественной палаты РФ выявили около 21,5 тыс. фейков о Донбассе", - сказал Малькевич.

По его словам, на следующей неделе рабочая группа планирует подвести итоги мониторинга ложных сообщений за два месяца. "Но уже сейчас понятно, что появилась отдельная мощная категория фейков о Донбассе. Вообще все, что происходит в этом регионе, мы разделили с коллегами на четыре группы: фейки в российских СМИ-иноагентах, фейки в иностранных СМИ, фейки в социальных сетях, а также нагнетание и провокации в российских соцсетях (так называемая атака ботов)", - отметил член палаты.

Он подчеркнул, что почти за два месяца в СМИ-иноагентах, работающих в России, выявлено около 2 тыс. фейков по теме Донбасса, в иностранных СМИ - 9 тыс. (лидерами стали США, Канада и Германия), в соцсетях - 8 тыс. (большинство распространяются в TikTok и YouTube), а в пабликах Ростовской области и приграничных регионов - 2,5 тыс. ложных материалов.

По словам члена ОП, нагнетанием обстановки в соцсетях о ситуации в Донбассе занимаются в основном украинские провокаторы, в том числе штатные сотрудники сил информационных спецопераций Вооруженных сил Украины. "Это то, что происходит прежде всего на пограничных территориях, где они разжигают грязные страсти против беженцев из Донбасса", - подчеркнул Малькевич.

Он добавил, что волонтеры и мобильные группы Лиги безопасного интернета мониторят группы в социальных сетях всех соседних с Донбассом регионов России. "Фактически происходит такое мобильное патрулирование 24 часа в сутки. И мы сейчас вместе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной готовим маленький обучающий экспресс-курс для волонтеров, общественников и журналистов в этих регионах по выявлению этих информационных атак. И планируем лично посетить наши приграничные регионы, чтобы помогать им выдерживать эти информационные бои", - заключил Малькевич.