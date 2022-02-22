На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за высоких волн

ТАСС, 22 февраля. Штормовое предупреждение объявлено в связи с опасностью возникновения волн высотой до девяти метров у берегов Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"В первой половине ночи 23 февраля 2022 года на юго-восточном побережье Камчатки, в районе 11250 (Елизовский муниципальный район, Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа), 11260 (Елизовский и Усть-Камчатский муниципальные районы) и подрайонах 11311 (Алеутский муниципальный округ) и 11313 прогнозируется опасное волнение моря высотой восемь-девять метров. Явление сохранится до середины дня 23 февраля 2022 года", - отметили специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели добавили, что угрозы для расположенных на побережье населенных пунктов нет, однако существует высокая вероятность различных чрезвычайных ситуаций, которые связаны с авариями на судах и возможными нефтеразливами. В свою очередь, они представляют угрозу экологической безопасности в акваториях Камчатки.

В ночь на вторник на Камчатку обрушился мощный циклон, он принес в некоторые районы края ураганный ветер с порывами до 45 м/с. В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском снег, ветер около 12 м/с.