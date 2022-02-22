Россияне рассказали, как относятся к празднованию Дня защитника отечества

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Треть россиян считает, что поздравлять не служивших в армии коллег с Днем защитника отечества не нужно. Об этом говорится в результатах опроса онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, проведенного в период 12 по 18 февраля среди 1 470 соискателей из всех федеральных округов страны.

"Треть россиян (33%) уверены, что поздравлять с 23 февраля не служивших в армии коллег не нужно, 49% считают, что в данном случае факт прохождения армейской службы не имеет значения", - свидетельствуют результаты исследования. Среди отраслей наиболее строгой позиции в этом вопросе придерживаются в сфере безопасности, а среди регионов - в Новосибирской области, в обоих случаях сразу 43% не хотели бы поздравлять коллег, не прошедших армию, отмечается в сообщении.

При этом поздравлять всех без исключения мужчин с 23 февраля принято в 81% российских компаний и только в 6% поздравляют лишь отслуживших. В 13% компаний такой традиции нет в принципе (больше всего таких оказалось в Москве и Воронежской области - по 17%).

Среди опрошенных работников-мужчин 47% проходили срочную службу в армии, 51% не проходили, 2% ещё планируют ее пройти. Доля прошедших срочную службу в армии выше среди старшего поколения (64% в возрастной группе от 45 до 54 лет, 69% - в группе от 55 лет). Среди представителей рабочих профессий доля прошедших армию составила 73%, в сфере транспорта - 70%. В то же время среди IT-специалистов прошли службу лишь 32%, среди юристов - 36%. Наибольшая доля прошедших службу в армии - в Южном и Северо-Кавказском ФО (57%), наименьшая - в Дальневосточном ФО (35%).

45% мужчин, отслуживших в армии, задумывались о продолжении карьеры военнослужащего, но в итоге от этой идеи отказались (интересно, что чаще всех такой ответ давали респонденты 18-24 лет - 56%). Еще 17% на какое-то время после армии оставались в войсках, однако потом ушли в другую сферу (как правило, это люди старше 55 лет - 37%). 35% даже не задумывались о таком варианте 42% (такие чаще всего встречаются среди 25-34-летних). 3% отслуживших мужчин являются военнослужащими по сей день.

В целом карьеру военнослужащего считают привлекательной только 38% россиян, 49% придерживаются обратной точки зрения, а 13% затруднились дать однозначный ответ. Два года назад при проведении аналогичного опроса мнения разделились поровну: 45% ответили положительно, столько же - отрицательно, каждый десятый затруднился ответить.