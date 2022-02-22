В Новосибирской области QR-коды на предприятиях сферы услуг отменят с 1 марта

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Требование о предъявлении QR-кодов на предприятиях сферы услуг, таких как парикмахерские и салоны красоты, действующее с декабря прошлого года, в Новосибирской области отменяется с 1 марта. Проведение спортивных мероприятий на территории региона, приостановленное в начале февраля, возобновляется с 15 марта, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства области.

В конце января власти Новосибирской области сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января по 21 февраля во всех школах области объявлен обязательный карантин. С 9 февраля власти региона ужесточили ограничения, связанные с ковидом, в частности ввели запрет на массовые мероприятия кроме тех, которые организованы органами госвласти на уличных площадках.

"Сегодня утром на заседании координационного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции согласованы окончательно решения по снятию части ограничений. Они будут закреплены сегодня днем на внеочередном заседании правительства Новосибирской области", - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в телеграм-канале.

Согласно решению правительства региона, работодатели смогут сами определять, какое количество работников следует вывести на удаленную работу исходя из эпидемической ситуации в коллективе. Ранее в Новосибирской области действовало требование о переводе 30% сотрудников на удаленку. "С 1 марта отменяется требование о предъявлении QR-кодов на предприятиях сферы услуг, такие как парикмахерские, салоны красоты и прочие подобные организации", - добавил губернатор.

Кроме этого, с 15 марта разрешается проведение спортивных мероприятий в соответствии с графиком, которое из-за роста заболеваемости было приостановлено с начала февраля.

В регионе, где ежедневно выявляют около 5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, обязательной вакцинации подлежат сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов, гостиниц, служб доставки, а также те, кто работает на спортивных мероприятиях, в регионе действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий, заведений общепита.

На 21 февраля в регионе зарегистрировано 186 808 случаев коронавируса (+5 001 за сутки, на 200 человек меньше, чем за сутки до этого).